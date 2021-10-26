"Работа с 23:00 до 6:00 приостанавливается. При этом остается требование при посещении кафе предъявлять удостоверение личности и прививочный сертификат. Аналогичные меры принимаются в театрах и музеях", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что студентов вузов с 30 октября по 7 ноября переводят на дистанционное обучение. В школах и колледжах в этот период объявляются каникулы. В детских садах сформируют дежурные группы по потребности.

В этот же период приостановят работу спортивные секции, фитнес-клубы, не будут проводиться массовые спортивные мероприятия. Тренироваться смогут только спортсмены высоких достижений, а игры, обозначенные в национальном календаре соревнований, проведут при пустых трибунах.

Также принято решение отправить на самоизоляцию всех невакцинированных граждан старше 60 лет. Работодателям рекомендуется предоставлять два оплачиваемых выходных дня после вакцинации работника.

За минувшие сутки в Астраханской области зафиксировано 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 тыс. 269 случай заражения COVID-19. Скончались 1 тыс. 929 человек.

В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 1 тыс. 548 человек (свободно 15% коечного фонда), на амбулаторном лечении — 4 тыс.962 человека.