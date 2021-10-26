«Властями была принята политика по минимизации ограничений для туристов, потому что на Лангкави действуют серьезные меры по недопущению распространения вируса. Въезд разрешен вакцинированным туристам из любых стран, но поездка должна быть оформлена через аккредитованные при министерстве туркомпании», — пишет портал о ссылкой на министра туризма, искусств и культуры Малайзии Нэнси Шукри.

По словам Шукри, это делается для того, чтобы туркомпания также несла ответственность за туриста, если у него будет обнаружен коронавирус. Она также добавила, что пока путешествия будут разрешены только на Лангкави в рамках пилотного проекта, но через три месяца туристам могут открыть и другие курорты страны.

Для посещения малазийского курорта с туристов, помимо сертификата о вакцинации, будут требовать справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, оплаченную бронь в отеле как минимум на трое суток и медицинскую страховку на сумму от $80 тыс.

Между Малайзией и РФ нет прямого авиасообщения, добраться на Лангкави из Москвы можно с двумя пересадками — в Катаре и Куала-Лумпуре.