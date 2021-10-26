"Центральные регионы выходят на пик четвертой волны. Опыт показывает, что Астраханская область сделает это позже. Мы сейчас должны выработать меры, которые минимизируют последствия заболевания в регионе. В числе новых ограничений — приостановление работы турбаз, гостиниц и других мест для размещения иногородних", — приводит пресс-служба слова астраханского губернатора Игоря Бабушкина.

Уточняется, что исключение составляют командировочные по работе и заселившиеся до 28 октября.

За минувшие сутки в Астраханской области зафиксировано 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 тыс. 269 случай заражения COVID-19. Скончались 1 тыс. 929 человек.

В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 1 тыс. 548 человек (свободно 15% коечного фонда), на амбулаторном лечении — 4 тыс.962 человека.