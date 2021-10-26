"Начиная с 30 октября во всех учреждениях развлекательных, учреждениях, связанных с общественным питанием, разного рода ночные клубы, работа, начиная с 23:00 и заканчивая семью утра, будет прекращена", — сказал Креков журналистам во вторник.
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Свердловские власти ограничат работу заведений общепита с 30 октября
ЕКАТЕРИНБУРГ. 26 ОКТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Ночная работа развлекательных заведений и общепита в Свердловской области с 30 октября будет приостановлена, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.