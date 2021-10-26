"С учетом неблагоприятного прогноза развития эпидситуации принято решение о введении ряда ограничений, в том числе допуска с 28 октября на некоторые объекты и в места проведения мероприятий только по QR-кодам, свидетельствующим о вакцинации или перенесенном заболевании", — сказал Меликов на очередном заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, прежде всего, это будет касаться торговых центров, объектов розничной торговли, кафе, ресторанов, баров, театров, кинозалов, спортивных центров, фитнес-залов, салонов красоты, других заведений.