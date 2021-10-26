"Документ был подготовлен на основе рекомендаций, озвученных президентом страны Владимиром Путиным и Роспотребнадзором", — говорится в сообщении.

Согласно изменениям, уже с 30 октября вход в торгово-развлекательные центры по всему краю будет доступен только совершеннолетним жителям при наличии документа, удостоверяющего личность, и наличии действующего QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев), также можно будет показать сертификат о прививке на бумажном носителе или справку о перенесенном коронавирусе.

Детей до 18 лет в ТРЦ будут пропускать только с родителями при наличии у них всех необходимых документов.

Такие же правила входа будут действовать с 30 октября при посещении культурных и спортивных мероприятий. Ограничения будут распространяться на кинотеатры, театры, концертные залы, спортивные соревнования и физкультурные мероприятия, уточняется в пресс-релизе.

Жители, которые до вступления в силу настоящего указа приобрели билеты или абонементы на культурные и спортивные мероприятия, смогут посетить их 30 и 31 октября без предоставления документов.

Также работодателям рекомендовано после вакцинации от COVID-19 на два дня освобождать от работы сотрудников с сохранением заработной платы.

Как сообщалось, ранее доступ зрителей, достигших 18 лет, на культурные и спортивные мероприятия по QR-кодам в крае должен был начаться с 1 ноября.