"К концу года в Волоколамском округе появится музей династии Романовых. (...) Музей будет располагаться в здании школы, построенной в 1916 году в память героя Великой войны Георгиевского кавалера князя императорской крови Олега Константиновича — четвертого сына великого князя Романова", — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что планируется сохранить первоначальный исторический облик здания. Уже завершены наружные работы, установлены системы отопления и новые окна. Остается сделать внутреннюю отделку и провести благоустройство. Музей будет посвящен деятельности семьи Романовых: помощь жителям села Осташево, благотворительность, развитие села.