«Более чем в 50 регионах России уже вступили в силу или заработают в ближайшее время требования о предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест. При этом порядка 20 регионов требуют предъявлять справку о перенесенной коронавирусной инфекции или сертификат о вакцинации при заселении в отель. На этом фоне только за последнюю неделю число отмен бронирований выросло на 50% по сравнению с началом месяца и более чем в 4,5 раза превзошло аналогичные показатели 2019 года. Больше всего от ограничительных мер пострадали Москва, Санкт-Петербург и Казань», — сказали в компании.

По данным агентства, в третьем квартале 2021 года спрос на размещение в гостиницах со стороны бизнес-туристов восстановился на 93% от объемов аналогичного периода 2019 года. Средняя продолжительность проживания не изменилась и составила два дня.

Кроме того, на 6% вырос спрос на размещение в отелях 5* по сравнению с третьим кварталом 2019 года, а в объектах размещения без категории бизнес-туристы провели на 59% больше ночей. Востребованность гостиниц категорий 3 и 4* снизилась на 21% и 13% соответственно. Доля объектов размещения без категории, к которым также относятся квартиры и апартаменты, выросла за два года и составила 16%.

В «Аэроклубе» рассказали, что в третьем квартале 2021 года наблюдается незначительный рост цен на размещение. Так, средняя стоимость отелей категории 3* и объектов размещения без категории увеличилась на 2% и составила 3150 рублей и 3300 рублей соответственно. Цены на пятизвездочные гостиницы выросли в среднем на 9% и достигли 7 тыс. рублей за ночь, а гостиницы категории 4* подорожали на 6% до 5 тысяч рублей.

Как и двумя годами ранее, больше всего ночей деловые туристы провели в отелях Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Ухудшение ситуации с коронавирусом в России и объявление президентом РФ нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября заставило почти все регионы ввести новые ограничения – требование QR-кодов о вакцинации или перенесеннном коронавирусе в гостиницах, закрытых общественных местах, а также в заведениях общепита, запрет на проведение массовых мероприятий и др.