"На территории Сочи осталось множество храмов, которые были поглощены массовой застройкой, но их можно восстановить и превратить в достопримечательности. В строительных траншеях и котлованах обнаруживаются ранее неотмеченные остатки древних сооружений. Абсолютно очевидно, что и в древности удобные для проживания места были заселены и в этих местах существовали средневековые храмы и крепости, которые станут новыми достопримечательностями курорта", — сказал журналистам старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных исследований ФИЦ СНЦ РАН Андрей Кизилов во вторник.

Он отметил, что ежегодно археологи обнаруживают фрагменты древних храмов. Пока в качестве объектов показа в Сочи задействовано не более 1% историко-культурного наследия. Находятся они в состоянии руин и требуют кропотливой работы по восстановлению.

Кроме того, на территории Сочи есть и неупомянутые памятники, о существовании которых ранее не было известно.

"Обнаруженные храмы необходимо музеефицировать. Это потребует вложений, но в будущем восстановленные руины утраченных храмов могут стать объектами отдельного вида туризма. Яркий пример тому уникальный археологический памятник европейского уровня — развалины христианского храма возле села Веселое. Приведение храма в состояние музеефикации позволило бы сделать его отличным объектом показа", — подчеркнул Кизилов.

По его словам, завершить работу планируется в 2022 году.