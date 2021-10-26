Он отметил, что ежегодно археологи обнаруживают фрагменты древних храмов. Пока в качестве объектов показа в Сочи задействовано не более 1% историко-культурного наследия. Находятся они в состоянии руин и требуют кропотливой работы по восстановлению.
Кроме того, на территории Сочи есть и неупомянутые памятники, о существовании которых ранее не было известно.
"Обнаруженные храмы необходимо музеефицировать. Это потребует вложений, но в будущем восстановленные руины утраченных храмов могут стать объектами отдельного вида туризма. Яркий пример тому уникальный археологический памятник европейского уровня — развалины христианского храма возле села Веселое. Приведение храма в состояние музеефикации позволило бы сделать его отличным объектом показа", — подчеркнул Кизилов.
По его словам, завершить работу планируется в 2022 году.