"Решение суда в отношении "скифского золота" является беспрецедентным случаем и противоречит всем действующим нормам международного права в сфере музейного дела и охраны культурного наследия. Я считаю, что этот политизированный вердикт полностью продиктован нежеланием ряда зарубежных стран признавать Крым российским", — заявила Новосельская журналистам во вторник.

"Крымские музеи, министерство культуры республики категорически не принимают данное решение и продолжат работу по возвращению своих музейных коллекций всеми доступными правовыми методами", — добавила она.

Четыре крымских музея: Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море".

После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось. Во вторник стало известно, что суд постановил передать коллекцию Украине.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов — намного выше, заявляла ранее министр культуры Крыма.