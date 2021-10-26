"Пушкинский продолжает работу в "нерабочие дни" с 28 октября по 7 ноября 2021 года. В эти дни вход в музей осуществляется по QR-кодам и документам, удостоверяющим личность. Дети могут посещать музей в сопровождении взрослых, предъявивших QR-коды и документы, удостоверяющие личность", — говорится в сообщении музея, поступившем в "Интерфакс".

При этом, как отметили в Пушкинском музее, необходимость использовать маску на территории музея сохраняется.

"Если отсутствие QR-кода не позволяет вам посетить музей по ранее приобретенным билетам, вы можете вернуть их", — отмечается в сообщении.

Согласно решению правительства, федеральные театры и музеи смогут продолжить работать во время нерабочих дней. При этом, максимальное количество зрителей в федеральных театрах и музеях остаётся 50% от количества мест в зале. Посетителям необходимо предъявить при посещении QR-код о прохождении вакцинации, о перенесённом заболевании в последние полгода или о том, что они получили отрицательный результат ПЦР-теста. В случае невозможности получить QR-код, посетители могут вернуть билет в кассу. Аналогичное решение приняли и столичные власти.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов страны вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах. В Москве нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября.