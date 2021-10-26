"Летом мы приступили к подготовке площадки, расчистке грунта, были оборудованы временные подъезды и проложены коммуникации, смонтирован строительный городок. А в конце текущего года по результатам прохождения Главгосэкспертизы и получения разрешения на строительство, планируется приступить непосредственно к строительству объекта", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

В настоящее время представители проектной группы занимаются поиском подрядчиков, фокус взят на местные компании, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, "Международный аэропорт Краснодар" собирается построить новый трехэтажный аэровокзальный комплекс площадью 80 тыс. кв. метров. Терминал будет готов обслуживать до 10 млн пассажиров в год. Под проект была учреждена новая компания — ООО "Аэротерминал". Здание действующего аэропорта будет перепрофилировано в торгово-развлекательный или конгрессно-выставочный центр. Инвестиции компании в проект оцениваются в 20 млрд рублей.

За счет средств федерального бюджета в 2023 году запланировано строительство нового перрона площадью 240 тыс. кв. м, который позволит одновременно обслуживать 21 воздушное судно (сейчас — 12), а также рулежных дорожек. Объем затрат оценен в 4,5 млрд рублей. Кроме того, администрация Краснодарского края взяла на себя обязательства по строительству дорожной инфраструктуры.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Сочи и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам 2021 года аэропорт рассчитывает обслужить более 5 млн человек (рост в 1,6 раза относительно прошлого года, а в сравнении с "доковидным" 2019 годом — на 7,7%).