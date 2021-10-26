"Летом этого года электропоезда, курсирующие в направлении наших морских курортов, были, образно говоря, забиты битком. Их явно не хватало. И потому губернатор Антон Алиханов дал поручение вместе с железной дорогой проработать вопрос о дополнительных поставках в область комфортабельных "Ласточек". И задача эта сегодня решена", — сказал Лысков.

По его словам, минувшим днем министр развития транспорта и инфраструктуры региона Евгения Кукушкина сообщила, что область договорилась с АО "Калининградская пригородная пассажирская компания" о заказе на 2022 году трех новых "Ласточек". Регион, естественно, будет нести бремя финансовой ответственности за эксплуатации электропоездов.

"Область уже предусмотрела в проекте бюджета на следующий год выделение "Калининградской пригородной пассажирской компании" 538 млн рублей, которые пойдут на компенсацию выпадающих доходов из-за установления цен на билеты в электричках на уровне ниже экономически обоснованного. Планируется, что в летнее время они будут работать на приморских направлениях, увеличив частоту движения в Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский и Балтийск. В межсезонье они будут ходить в другие города области", — добавил пресс-секретарь.

Как сообщалось, летом 2021 года железнодорожный и автомобильный транспорт стал не справляться с доставкой людей на отдых. Губернатор Алиханов поручил правительству решить эту проблему за счет обращения в РЖД о выделении региону дополнительных электропоездов "Ласточка".

Всего на Калининградской железной дороге в настоящее время эксплуатируются 7 современных комфортабельных электропоездов "Ласточка".