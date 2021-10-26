"С 30 октября текущего года приостанавливается посещение гражданами аквапарков, закрытых павильонов зоопарков, приостанавливается оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 утра за исключением услуг по доставке питания, оказании услуг общественного питания на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов", — сказал он.

Он также сообщил, что предприятия непрерывного цикла продолжат работу в нерабочие дни, поэтому будут работать детские сады, с 30 октября по 7 ноября школьники уходят на каникулы

Для посещения учреждений культуры и спортивных учреждений, включая театры, кинотеатры, концертные залы фитнес-центры и детские игровые зоны при количестве посетителей более 100, вводится QR-коды о вакцинации или бумажные документы, либо справки о перенесенной коронавирусной инфекции не позднее 6 месяцев назад, отрицательном ПЦР-тесте и т.д.

Дополнительные нерабочие дни в регионе не устанавливаются, сказал он, однако в случае ухудшения обстановки меры будут скорректированы, сказал Петухов.

Также рекомендован перевод на дистант работающих граждан 60 лет и старше для прохождения вакцинации в течение месяца, сказал он.

Кроме того, работодателям рекомендовано освобождать на три дня от работы с сохранением зарплаты работников при вакцинации.

Как сообщалось, Как сообщалось, в регионе до конца ноября действует режим повышенной готовности с масочным режимом, соблюдением соцдистанции и ограничением на заполняемость зрительных залов, в регионе объявлена обязательная вакцинация для сотрудников ряда отраслей.