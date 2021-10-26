«Осенью турпоток в Анталью продолжает расти. Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, провинция достигла хороших результатов турпотока благодаря сертифицированным отелям и всемирно известным пляжам. С 1 января по 17 октября в международный аэропорт Антальи прибыло почти 7,7 млн иностранных туристов, а с 1 по 17 октября в воздушной гавани приземлились 987,4 тыс. пассажиров», — пишет издание.

Как отмечает портал, Россия остается лидером турпотока в Анталью, с начала года ее посетили более 3 млн российских туристов. На втором месте с большим отставанием Германия, откуда приехали 1,3 млн путешественников. Замыкает тройку лидеров Украина (1,2 млн). Далее следуют Польша (384,6 тыс.) и Казахстан (185,4 тыс. туристов).

Как сообщает Yenialanya, Великобритания сняла ограничения на полеты в Турцию 22 сентября. С 23 сентября по 17 октября Анталью посетили почти 26 тыс. британских туристов.