Радио отмечает, что нынешний показатель значительно превышает прежнее пиковое значение — 5176 случаев, отмеченное 30 марта.

Наибольшее количество новых заражений приходится на Софию, Пловдив, Варну и Благоевград.

По данным БНР, за сутки в стране сделаны 51 тыс. 688 тестов на коронавирус, 11,3% из них оказались положительными.

Отмечен и значительный уровень смертности от последствий заражения COVID-19. Скончались 243 человека, при этом 96,3% из них не были вакцинированы.

За последние сутки в больницы страны поступили 1379 пациентов с коронавирусом, из них 90,72% невакцинированы. Всего в лечебных учреждениях Болгарии сейчас находятся 7128 человек с диагнозом COVID-19, 608 человек помещены в палаты интенсивной терапии.

Выздоровели за прошедшие сутки в Болгарии 2022 человека, вакцины получили 15166 человек. Полный цикл вакцинации в стране прошли более 1,44 млн человек, а ревакцинацию — 13,1 тыс. человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Болгарии коронавирусом заболели 575,3 тыс. человек, 23,3 тыс. из них скончались, а почти 470 тыс. переболели и выздоровели.