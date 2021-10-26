"Рекреационный комплекс РКС "Чайка" был выставлен на продажу в рамках долгосрочной политики госкорпорации "Роскосмос" по отчуждению непрофильных активов, привлечению дополнительного финансирования основной деятельности, оптимизации расходов и повышения рентабельности входящих в госкорпорацию компаний", — говорится в сообщении.

Санаторий будет реализовываться "по итогам аукциона на понижение начальной цены — так называемого голландского аукциона", уточняется в нем.

В пресс-службе также отмечают, что при реализации комплекса холдинг сотрудничает с оператором электронных торгов Сбер А.

Санаторий "Чайка" расположен в 100 км от Москвы, вблизи от города Коломна.

Ранее первый замгендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что ряд расположенных в Москве и Подмосковье предприятий госкорпорации планируют переехать в создаваемый национальный космичекий центр. По его словам, переезд будет осуществляться за счет продажи освобождаемых площадей.