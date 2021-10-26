Согласно подписанному губернатором округа постановлению, в регионе запрещены все публичные, а также массовые мероприятия, в которых участвуют более 30 человек.

Ранее в округе были под запретом публичные мероприятия в закрытых помещениях.

До 7 ноября включительно приостанавливается работа предприятий общественного питания в ночное время — с 23:00 до 6:00 часов.

Работа кружков, секций, клубов, а также проведение досуговых мероприятий, в которых участвуют не более 30 человек, в центрах социального обслуживания населения, учреждениях культуры, допускается, если организаторы мероприятия и все участники вакцинированы, в том числе повторно, либо переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев.

"Допуск на эти мероприятия должен осуществляться при предъявлении QR-кода либо иного документа, подтверждающего факт вакцинации, повторной вакцинации либо перенесенного заболевания", — говорится в сообщении. Всем работодателям региона предписано ограничить проведение в очном формате деловых мероприятий-совещаний, заседаний, конференций, за исключением тех случаев, когда они не могут быть проведены в ином формате в соответствии с законодательством.

До конца года жители Анадыря, Певека, Билибино и посёлка Угольные Копи после приезда на Чукотку для допуска к работе должны предоставить работодателю один из документов: справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, выданную не ранее чем за три дня до дня выхода на работу, сертификат о прохождении вакцинации(повторной вакцинации) от COVID-19либо документ, подтверждающий факт перенесенного заболевания в течение последних шести месяцев. Ограничение не распространяется на работников, которые выходят на работу после 14 дней с момента прибытия в регион.

Транспортным организациям предписано обеспечить приоритетную доставку лекарственных препаратов, вакцин, расходных, диагностических материалов по заявкам медицинских и фармацевтических организаций в населенные пункты Чукотки.

В округе сохраняется масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование.

Ограничительные меры, введенные в Чукотском автономном округе на фоне пандемии коронавируса, будут действовать до 31 декабря включительно.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 2 тыс. 284 случая заражения коронавирусом. 1826 пациентов выздоровели, 21 умер. Первым компонентом вакцины от коронавируса на Чукотке привиты порядка 26 тыс. человек, из них 24,5 тысячи завершили вакцинацию, свыше двух тысяч ревакцинированы.