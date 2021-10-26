"Здание построено почти 70 лет назад и за время эксплуатации пришло в неудовлетворительное состояние. В частности, некоторые конструкции потеряли прочность и несущую способность, требовался капитальный ремонт кровли, пострадала внутренняя отделка и скульптурный декор фасада", — сказал Бирюков.

Он напомнил, что работы в павильоне №15 начались в 2019 году, завершить их планируется в 2022 году.

"Используя архивные данные и фотографии, специалисты стараются максимально восстановить исторический облик павильона, воссоздать утраченные элементы и отреставрировать сохранившиеся", — подчеркнул заммэра.

Он уточнил, что в настоящее время проект завершен на 40%: выполнена расчистка стен, поверхностей лепного декора и фасадов от неисторических закрасок, укреплены и восстановлены конструктивные элементы главного фасада,

"В здании появится новый подвальный этаж, поэтому проведены мероприятия по усилению фундамента и закреплению грунта специальными сваями", — отметил глава комплекса городского хозяйства.

Он пояснил, что специалисты завершили работы по реставрации рустованной поверхности главного фасада, лепного декора стен, потолков и фасадов, искусственного мрамора колонн и порталов Вводного зала и зала Сталинградской области.

"В павильоне завершили монтаж восьми воссозданных горельефов боковых устоев и возвращенных 48 барельефов пилонов главного фасада", — добавил он.