"Вводится запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 30 октября по 7 ноября с 23:00 до 6 часов утра", — говорится в сообщении.

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября также вводится запрет на деятельность детских игровых комнат.

Кроме того, для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы с 30 октября вводятся QR-коды. А с 20 ноября QR-коды будут введены в торговых центрах, предприятиях общественного питания и общественном транспорте.

Также с 30 октября по 7 ноября в регионе вводится ограничение на работу льготных транспортных карт с сохранением поездок на следующие периоды.

Работодателям при этом рекомендовано предоставлять два дня отдыха тем сотрудникам, которые прошли вакцинацию.

Как сообщалось, нерабочие дни установлены в Омской области с 30 октября по 7 ноября. В эти дни не будут работать школы и детские сады, были отменены все очные мероприятия ко Дню народного единства. Ранее все действующие в регионе ограничительные меры были продлены оперштабом до конца ноября.

По данным регионального Минздрава на понедельник, за последние сутки в Омской области было зарегистрировано наибольшее количество инфицированных за все время пандемии — 435. При этом в течение прошлой недели выявлялось ежедневно от 396 до 427 новых случаев заболевания.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 94 тыс. 208 случаев COVID-19, скончались 2 тыс. 404 человека.