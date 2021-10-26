В этот период приостанавливается деятельность всех организаций, кроме жизнеобеспечивающих. "Будут работать только аптеки, продуктовые магазины, магазины с товарами первой необходимости, рестораны и кафе по системе допуска по QR-кодам", — говорится в сообщении.

Работать также разрешено медицинским организациям, гостиницам, хостелам, учреждениям культуры с системой входа по QR-кодам. Торговые центры, непродовольственные супермаркеты и прочие магазины будут закрыты. Службы доставки товаров, а также компании, предоставляющие услуги дистанционно, под ограничения не подпадают. В детских садах, школах, кружках и секциях объявляются каникулы на этот период. Кроме того, непривитые граждане старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Режим повышенной готовности по коронавирусу в регионе продлен до 30 ноября.