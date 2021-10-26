Норма вводится на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Туристические автобусы из других регионов смогут останавливаться на территории Ивановской области только если все туристы в составе группы прошли полный курс вакцинации против коронавируса либо имеют актуальную справку о наличии антител.

Для индивидуальных туристов, останавливающихся в гостиницах и гостевых домах региона, также обязательны сертификаты о вакцинации либо справки об антителах, а туристы, въезжающие в регион без справок, смогут пройти тестирование на COVID-19 на коммерческой основе.