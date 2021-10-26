"По анализу бронирования можно отметить, что ажиотажного спроса на размещение нет, но есть стабильный интерес. Так, на время с 30 октября по 7 ноября он остается на уровне октября. Средняя загрузка в санаториях составляет сейчас 69%, отелей 5 звезд — 80%, 4 звезд — 68, 3 — 62%. На таком же уровне загрузка на ноябрьские каникулы", — сказал Волченко журналистам во вторник.

По его словам, туристы бронировали отдых в ноябре в основном заранее, в том числе по программе стимулирования внутренних поездок по России.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Пожилых обязали самоизолироваться.

Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения этих предприятий. При заселении в гостиницы туристы должны предъявить QR-код и результат ПЦР-теста.

Новые высокие показатели по приросту зараженных коронавирусом после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 23 раза подряд со 2 октября. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 92 тыс. человек, 2,9 тыс. пациентов умерли. Привились около 45% крымчан от планового показателя.