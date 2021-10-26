"Сегодня, 26 октября, из международного аэропорта Хабаровск отправился первый в истории воздушной гавани прямой рейс в Египет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что борт авиакомпании Pegas Fly вылетел в Шарм-эль-Шейх в 05:00 местного времени с полной загрузкой. На маршруте задействован Boeing-767-300 в компоновке 290 мест (278 мест в эконом-классе и 12 в бизнес-классе). Время в пути составляет 12 часов.

Планируется, что пока из Хабаровска в Шарм-эль-Шейх самолет будет летать один раз в 2 недели. Дальнейшая частота вылетов и продолжительность выполнения прямых рейсов будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире, отмечается в пресс-релизе.

Авиакомпания Pegas Fly работает в альянсе с Nordwind. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Nordwind контролирует глава и бывшая совладелица туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей. Собственник Pegas Fly — Ванда Букрей.