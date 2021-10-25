Норма вступает в силу 27 октября.

Как заселяемые лица, так и персонал гостиниц и других организаций, занимающихся размещением людей, должны иметь QR-коды с подтверждением получения второго компонента вакцины, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.

Как сообщалось, на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в регионе приостанавливается работа всех предприятий и организаций, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование областной инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и транспорта.