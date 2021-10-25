Курс евро составил 80,98 руб./EUR1 в 19:00 МСК, что на 89 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар стоил 69,755 руб./$1, подешевев на 58,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 72,09 копейки — до 74,81 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно растет, продолжая отыгрывать пятничное неожиданное решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 75 б.п. — до 7,50% — на фоне разгона инфляции. Кроме того, поддержку рублю оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под последние налоговые выплаты октября. Рост позитива на внешних площадках обусловлен, в том числе, действиями Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны) по поддержанию уровня ликвидности в финансовой системе страны.