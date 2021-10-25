"В соответствии с указами президента страны и губернатора области в музее установлен особый режим работы", — говорится в информации пресс-службы.

Из примерно 130 памятников, находящихся в ведении ГМЗ, 40 являются объектами показа. "Из этих 40 на праздники будут открыты только 20 объектов в Великом Новгороде и Старой Руссе", — пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Совершеннолетним посетителям музея при входе вместе с паспортом придется предъявить документы о прививках от коронавируса или о перенесенном заболевании. Экскурсантам с медицинскими отводами будет необходимо предъявлять справки с результатами ПЦР-исследований, сделанных не более чем за сутки до посещения ГМЗ. Обязательными для посетителей остаются маски или респираторы.

Заполняемость музейных объектов на праздниках не будет превышать 50% от нормы.

"В случае очередей преимуществом будут обладать экскурсионные группы и посетители, которые приобрели билеты онлайн на соответствующие дату и время", — сообщает пресс-служба.