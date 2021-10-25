"Есть определенный ажиотаж, но он больше касается запросов, нежели покупок, потому что и стоимость высокая, и направлений мало, и масса ограничений", — сказал Мальцев.

По его данным, среди уральских туристов наибольшим спросом пользуются такие заграничные направления, как Венгрия, Болгария, Турция, ОАЭ, Египет.

"Сложностью является высокая стоимость (отдыха — ИФ) на эти дни. Она фактически вдвое отличается от стоимости на аналогичные туры позже (по датам — ИФ) или ранее", — добавил президент УАТ.

Что касается российских направлений, то, по словам Мальцева, туристы в основном интересуются поездками в Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Калининградскую области, а также в Ставропольский край, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.

"По российским регионам основным сдерживающим фактором (для туристов — ИФ) является не цена, а вводимые ограничения в том или ином регионе и боязнь в связи с этим оказаться в сложной ситуации. Поэтому масса аннуляций есть из-за этих ограничений", — подчеркнул Мальцев.

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.