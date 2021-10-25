"Безусловно, в Московской области эта мера поддержки будет востребована. В прошлом году, после локдауна, аналогичная программа уже работала и более 170 тысяч региональных предпринимателей получили выплаты. Общий объем средств, полученных подмосковным бизнесом по этой программе, превысил 4,2 млрд рублей. Для субъектов МСП важно, чтобы эти инструменты заработали и сегодня", — приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Министр отметила, что компании смогут подать заявки на гранты дистанционно в течение полутора месяцев начиная с 1 ноября. Федеральная налоговая служба будет их принимать и обрабатывать, деньги начнут поступать с 15 ноября.

Помощь получат компании из сферы гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, развлечений и др.

Как сообщалось, правительство РФ выплатит бизнесу из пострадавших отраслей из-за нового режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по 1 МРОТ на 1 занятого.