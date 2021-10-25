"Апелляционный суд Амстердама вынесет решение по делу о крымских сокровищах во вторник, 26 октября. Решение будет составлено в письменной форме и оглашено в открытом судебном заседании. Это заседание состоится во Дворце правосудия", — отмечается в информации.

"Украинское государство и крымские музеи претендуют на крымские сокровища — коллекцию артефактов, которые крымские музеи передали музею Алларда Пирсона в 2013 году. В 2014 году у музея Алларда Пирсона не было ясности, кому должны быть возвращены артефакты. Вкратце, в декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что музей Алларда Пирсона должен был передать крымские сокровища украинскому государству. Решение Апелляционного суда Амстердама является решением по апелляции на это решение", — напомнили в суде.

Как сообщалось, четыре крымских музея: Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический", — в бытность региона в составе Украины направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море".

Полуостров после регионального референдума в марте 2014 года вошел в состав России. Страны Запада считают произошедшее аннексией. Украина называет Крым своей, но временно оккупированной территорией. РФ заявляет, что вопрос Крыма закрыт навсегда, полуостров принадлежит ей.

Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крымского полуострова к России, возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота", состоящую из двух тысяч предметов, после закрытия выставки в августе 2014 года.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть "сокровища" из Нидерландов в Крым.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев.

Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года. Суд в июле 2020 года запросил дополнительную информацию у сторон. Отмечалось, что окончательное решение может быть вынесено через 6-9 месяцев, однако позже срок приема документов продлили. Сообщалось также, что рассмотрение дела откладывается из-за пандемии коронавируса.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная — намного выше, заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская.