Согласно прогнозу, ожидается рост пассажиропотока с 3,75 млн пассажиров в 2022 году до 8,29 млн пассажиров в 2030 году, говорится в материалах презентации, представленной Романцовым.

Он отметил, что соотношение между внутренним и международным потоком будет составлять примерно 55% на внутренних линиях и 45% — на международных. "И чем ближе к 2050 году, тем это соотношение будет приближаться к 50% на 50%", — сказал глава аэропорта.

По его словам, сейчас аэропорт вышел на допандемийный уровень пассажиропотока. Прогноз также предусматривает рост грузооборота аэропорта с 4 тыс. тонн в 2022 году до 9 тыс. тонн в 2030 году, говорится в материалах презентации.

"По прогнозным показателям компании Naco ожидается, что объемы грузов в Казани вырастут с 3,5 тыс. тонн в 2019 году до 9 тыс. тонн к 2030 году. Соответственно, к 2050 году мы будем близко к отметке 21 тыс. тонн. (...) Для обработки такого грузопотока требуется грузовой терминал пропускной способностью не менее 10 тыс. тонн в год на первом этапе", — сказал Романцов.

По его словам, консультанты из Naco предлагают построить новый грузовой терминал площадью 4 тыс. кв. м. при въезде на территорию аэропорта.

Романцов отметил, что сейчас развитие грузовых операций в аэропорту сдерживается отсутствием современного грузового терминала. "Площадь нынешнего склада временного хранения — это 300 кв. м, соответственно и площадь грузового склада — тоже 300 кв. м", — напомнил он.

Аэропорт Казани принадлежит Татарстану через АО "Связьинвестнефтехим".

Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Казань" в 2020 году обслужил 2 млн 171,6 тыс. пассажиров, что на 37,4% меньше показателя предыдущего года.