"25 октября при выполнении рейса ЮТ-6409 по маршруту Уфа-Игарка авиакомпании "ЮТэйр" командиром воздушного судна принято решение о возврате в аэропорт вылета. Самолёт совершил благополучную посадку в 6:18 в аэропорту города Уфа", — говорится в сообщении.
На борту находилось 113 пассажиров.
Предварительная причина инцидента — срабатывание датчика механизации крыла.
В свою очередь, пресс-служба авиакомпании уточняет, что датчик сработал после взлёта.
"В интересах безопасности командир принял решение вернуться в аэропорт Уфы. Согласно правилам, самолет выработал топливо, после чего совершил благополучную посадку", — говорится в сообщении "ЮТэйр".