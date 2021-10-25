"25 октября при выполнении рейса ЮТ-6409 по маршруту Уфа-Игарка авиакомпании "ЮТэйр" командиром воздушного судна принято решение о возврате в аэропорт вылета. Самолёт совершил благополучную посадку в 6:18 в аэропорту города Уфа", — говорится в сообщении.

На борту находилось 113 пассажиров. Предварительная причина инцидента — срабатывание датчика механизации крыла. В свою очередь, пресс-служба авиакомпании уточняет, что датчик сработал после взлёта. "В интересах безопасности командир принял решение вернуться в аэропорт Уфы. Согласно правилам, самолет выработал топливо, после чего совершил благополучную посадку", — говорится в сообщении "ЮТэйр".