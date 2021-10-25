"Главгосэкспертиза повторно рассмотрела результаты инженерных изысканий для строительства пассажирской подвесной дороги на территории горнолыжного комплекса "Уктус" в Екатеринбурге. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение", — говорится в сообщении.

"Уктус" — единственный горнолыжный комплекс в черте города. Площадь курорта составляет 424 гектара, расположен он на Уктусских горах над долиной реки Исеть.

"Горожане любят отдыхать здесь и зимой, и летом. Раньше для подъема на гору они пользовались бугельным подъемником, который предназначен только для снежного времени года. Для удобства спортсменов и гостей комплекса строится подвесная канатная дорога с двухместными креслами, которая будет открыта круглогодично", — сообщают в Главгосэкспретизе, уточняя, что подъемник сможет перевозить до 600 человек в час.

Протяженность дороги по склону составит менее 600 метров, перепад высот — более 96 метров.

Кроме того, в рамках проекта планируется возвести здание операторской станции, которая будет обслуживать канатную дорогу.