«Направить в 2021 году Ростуризму на разработку и реализацию комплекса мер, направленных на совершенствование стандартов в сфере туризма, для достижения плановых показателей 2021 и 2022 годов федерального проекта «Совершенствование управления в сфере туризма» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» бюджетные ассигнования в размере 24000 тыс. рублей, предусмотренные Минфину России по разделу «Национальная экономика» классификации расхода бюджетов», — говорится в постановлении правительства.

Ростуризму поручено проконтролировать эффективность расходования бюджетных средств. Доклад об этом должен быть представлен в правительство до 26 декабря 2022 года.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства РФ, в рамках мероприятий по совершенствованию управления отраслью предполагается подготовить не менее 30 документов, которые впоследствии станут частью национальной системы стандартизации. Правила будут составлены с учетом целей устойчивого развития и особенностей функционирования туристических заведений в период пандемии. К работе над ними, помимо профильных организаций, привлекут представителей отрасли и экспертов.