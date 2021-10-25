Фото: vologdatourinfo.ru

«В 2021 году в день рождения Деда Мороза состоится открытие мультстудии «МультМороз» в городской резиденции волшебника в Великом Устюге. Гостей праздника ждет полное погружение в мультсказку с любимыми героями сказок и мультфильмов», — говорится в сообщении.

Как отметили в ТИЦ Вологодской области, гости праздника смогут принять участие в различных конкурсах, выиграть сладкие подарки. Также там пройдет «Сказочный забег», участники которого получат призы от помощников Деда Мороза, которые приедут к нему в этот день из разных городов России.

Кроме того, посетители вотчины могут посетить терем Деда Мороза с волшебными комнатами, заглянуть в ледник, где он проживает летом, погулять по Зимнему саду, познакомиться с обитателями Зоосада и выведать секреты изготовления подков для коней Деда Мороза в его кузнице.

Вечером на главной сцене у терема Деда Мороза состоится мультшоу «С днем рождения, Дедушка Мороз!» с зажжением МультЁлки и праздничным фейерверком!

Вотчина Деда Мороза располагается в 12 км от старинного города Великий Устюг на территории соснового бора.