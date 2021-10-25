«Правоохранительными органами Турции по подозрению в поджоге леса в окрестностях Антальи была задержана группа российских туристов, совершавших поход по маршруту «Ликийская тропа». По решению суда, принятому на основании предварительного заключения следственных органов, россияне помещены под арест на период досудебного расследования обстоятельств инцидента и определения степени их вины», — говорится в сообщении дипмиссии.

Как отметили в Генконсульстве, судебными властями Турции на безвозмездной основе предоставлены государственные адвокаты, во время дачи показаний и в ходе судебного заседания обеспечен квалифицированный перевод. Сотрудники Генконсульства посетили задержанных россиян на момент их нахождения в жандармском участке, разъяснили суть предъявленных обвинений и правовые аспекты предстоящего судебного разбирательства.

«В рамках компетенции и полномочий продолжаем следить за соблюдением процессуальных норм в ходе следственных и судебных мероприятий», — пояснили дипломаты.

Консульство также направило запрос местным властям с просьбой предоставить информацию по факту ареста россиян и обеспечения консульского доступа к подозреваемым, находящимся в следственном изоляторе Антальи.

Ликийская тропа – туристический маршрут длиной около 540 км, проходящий вдоль части средиземноморского побережья древней Ликии. Соединяет Фетхие с Гейкбаири рядом с Антальей. Тропа считается одним из самых красивых и интересных треккинговых маршрутов в мире.