"В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября оперштаб Москвы сообщает: продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется", — говорится в сообщении.

В столичном оперштабе добавили, что указом мэра Москвы нерабочие дни в столице установлены с 28 октября по 7 ноября. Также в городе действует ряд дополнительных ограничений.

"Комплекс введенных мер должен помочь замедлить темп распространения инфекции", — сказали в оперштабе.

Как сообщалось, с 25 октября начинает действовать домашний режим для пожилых и хронически больных москвичей. С этой же даты столичные компании должны перевести 30% своего штата на удаленный режим работы.