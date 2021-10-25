Полеты будут выполняться один раз в неделю по субботам на воздушных судах A320 neo.

Согласно данным на сайте новосибирского аэропорта "Толмачево", S7 будет единственной компанией, выполняющей прямые рейсы из Новосибирска на Пхукет. При этом с 18 декабря 2021 года S7 запустит еще один прямой рейс в Таиланд — в Бангкок.

Ранее сообщалось, что S7 запустила прямые рейсы на Пхукет из Владивостока и Иркутска.

С 1 сентября в список вакцин, с которыми можно въезжать в разрешенные регионы Таиланда без карантина, был добавлен российский "Спутник V". Оперштаб правительства РФ по предупреждению распространения коронавируса на прошлой неделе разрешил перевозчикам выполнять регулярные рейсы в Таиланд. Авиакомпании смогут совершать в Бангкок и на Пхукет по два рейса в неделю из Москвы и по одному рейсу в неделю из аэропортов России, из которых можно летать за рубеж.

S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний, базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево".