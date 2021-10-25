"Допускается въезд в коллективные средства размещения, продолжат работу предприятия, оказывающие услуги общественного питания в гостиницах, независимо от числа дней оказания гостиничных услуг", — говорится в сообщении.

С 28 октября по 7 ноября в регионе вводится режим нерабочих дней. На этот период закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Также не будут работать кафе и рестораны, кроме доставок и работы навынос, салоны красоты, физкультурно-оздоровительные комплексы, кинотеатры и концертные залы.