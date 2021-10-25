"Министерство транспорта Российской Федерации и Росавтодор информируют участников дорожного движения о проведении на Крымском мосту тренировки по противопожарной безопасности в период с 00:00 мск 9 ноября по 23:59 мск 11 ноября 2021 года", — указано в информации.

"Возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей сооружения. Просим учитывать указанную информацию при совершении поездок, маршруты следования которых проходят через Крымский мост", — предупредили в Росавтодоре.

Мост через Керченский пролив протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Он соединяет полуостров Крым с "материковой" частью РФ. Движение легковых автомобилей и автобусов по транспортному переходу открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.

Стоимость транспортного перехода, генподрядчиком строительства которого являлась компания "Стройгазмонтаж" (СГМ, до ноября 2019 года принадлежала Аркадию Ротенбергу), составила порядка 228 млрд рублей.