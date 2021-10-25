"Решение принято в соответствии с целями "зеленого курса", генеральным планом республики, заботами местного сообщества и тем обстоятельством, что почти весь запрашиваемый участок находится на территории с охраняемыми и туристическими объектами. В этом районе также находятся культурные ценности", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Здесь расположены региональный парк дельты реки Неман с ландшафтным и ботаническим заповедниками, биосферный заповедник Куршского залива, а также находящиеся под охраной места гнездования перелетных птиц.

"Добыча нефти рядом с охранными территориями создает больше риска, чем потенциальной выгоды государству. Кроме того, это естественно исчезающий сектор (нефтедобыча — ИФ), его поощрение расходится с приоритетами "зеленого курса", мы должны направлять все силы на развитие возобновляемой энергетики", — приводится в сообщении комментарий министра окружающей среды Симонаса Гентвиласа.

Согласно сообщению министерства, отказ в выдаче лицензии определило также сопротивление общественности Кинтая, при этом "принятый в конце сентября генеральный план предусматривает развитие туризма на этой территории как одного из наиболее ценных прибрежных и рекреационных объектов".

По данным ведомства, в Литве действуют 36 нефтяных скважин на 13 месторождениях, в основном в Гаргждайском, Шилутском районах, а также в Гиркаляй недалеко от Паланги. В прошлом году в стране было добыто 38 тыс. кубометров нефти — на 21% меньше, чем в 2019 году.

Предприятие Minijos Nafta было основано в 1995 году. Компанией владеют литовская Lotos Geonafta, являющаяся дочерней структурой польского концерна Lotos Petrobaltic, и датская Odin Energi.