"На период нерабочих дней предлагаю установить также пункты на въезде в город — блокпосты, которые у нас были (в прошлом году — ИФ) с целью контроля на въезде у людей QR-кодов, говорящих о вакцинации либо о перенесенном заболевании. То же самое, что мы нашим гражданам предъявляем внутри города", — сказал Развожаев на аппаратном совещании в понедельник.