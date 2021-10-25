"Сегодня обычная практика многих стран, что именно по свидетельству о вакцинации доступно абсолютно все. Планируем именно на такой режим работы переходить. У нас уже учреждения культуры работают по QR-кодам, на период нерабочих дней введен вход по QR-кодам в ТЦ, оставили только маленькие магазинчики. Подчеркну, что всем отраслям нужно приготовиться к тому, что это обычный, нормальный режим работы", — сказал Азаров.

Вместе с тем глава региона отметил, что ввод нерабочих недель с 25 октября по 7 ноября поможет разорвать цепочку распространения COVID-19 в области, в том числе за счет дополнительной возможности пройти вакцинацию (в настоящее время первым компонентом привито 40% самарцев — ИФ).

Накануне в Самарской области впервые с начала пандемии было зарегистрировано более 1 тыс. зараженных коронавирусом.

Постановлением главы региона с 25 октября по 7 ноября введены нерабочие дни.