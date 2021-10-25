"У нас цифры очень небольшие и скромные в сравнении с региональными природными парками, но, я думаю, что в полтора-два раза в этом году мы цифру будем иметь большую, чем в прошлом, пандемийном году. В полтора-два раза в этом году туристов у нас на горе побывало больше", — сказал Федоров во время пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник.

Он отметил, что туризм на территории заповедника развивается в течение последних трех-четырех лет.

"Пока какую-то динамику выстраивать сложно", — подчеркнул он.

Зампредседателя Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" Александр Калинкин в свою очередь уточнил, что в отношении региональных особо охраняемых природных территорий в этом году не было введено "никаких локдаунов, запретов".

"В 2020 году был период, когда было запрещено посещать особо охраняемые природные парки региональные, но этот запрет продействовал немного. В этом году такого нет, у большинства региональных территорий особо охраняемых было увеличение количества туристов. Это связано, в первую очередь, с благоприятным летом", — сказал он.

Висимский заповедник был основан в 1971 году на части прежней территории заповедника "Висим". В 2001 году решением ЮНЕСКО заповеднику присваивается статус биосферного. Сейчас площадь заповедник занимает площадь более 33,5 тыс. гектар, площадь охранной зоны — 46 тыс. га. Заповедник расположен на территории четырех муниципалитетов Свердловской области.