«Объявление локдауна в Москве и регионах еще больше подстегнуло потребительский спрос, и продажи туров на египетские курорты на период ноябрьских праздников превзошли ожидания туроператоров: почти все места на рейсы на курорты Красного моря в этот период распроданы. В первую очередь, туристы активно бронируют дорогие объекты размещения, также востребованы отели средней ценовой категории», — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, мест в качественных отелях Египта на ноябрьские праздники осталось мало, многие премиум-отели Хургады и Шарм-эль-Шейха уже выставили «стоп-сейл».

«Несмотря на то, что Минтуризма Египта с 21 октября отменило лимит загрузки отелей, количества доступных путешественникам комнат будет недостаточно для покрытия повышенного спроса», — сказала эксперт.

Она пояснила, что для обслуживания этих номеров нужно нанимать дополнительно персонал, который должен быть вакцинирован от коронавируса, а этот процесс занимает время. К тому же в отелях сохранены ограничения по количеству посадочных мест в ресторанах и соблюдению соцдистанции.

По словам Ломидзе, сейчас средняя глубина продаж курортного Египта превышает три недели. И для того, чтобы забронировать номер в хорошем отеле, нужно делать это заблаговременно практически на протяжении всего сезона.

По оценкам туроператоров, в основном россияне едут в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, причем эти курорты бронируются практически в равных долях (50% на 50%). Россияне предпочитают туры на 7-10 дней, наибольшим спросом курорты Красного моря на ноябрьские праздники пользуются у пар и семей с детьми.

Как отметила Ломидзе, продажи туров в Египет на Новый год идут менее активно, чем на ноябрьские праздники: сейчас на зимние каникулы реализовано от 15% до 30% мест в полетных программах. По ее словам, туристы ждут запуска чартеров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх и снижения цен на туры.

По прогнозам туроператоров, основной этап продаж туров на египетские курорты наступит в конце ноября.