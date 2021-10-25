"Определенная волна недовольства гостей, конечно, нас затронет. Но резкого отказа от бронирования гостиниц и существенного падения турпотока мы не ожидаем. И, прежде всего, потому, что из регионов России к нам едут туристы примерно на 70-80% уже вакцинированные", — сказала Лисиченко "Интерфаксу".

Также, по ее мнению, важно и то, что большинство туристов покупает заранее билеты, которые, как правило, являются невозвратными. Поэтому даже не имеющие QR-код не станут отказываться от поездки и будут вынуждены делать ПЦР-тест за свои деньги.

"В эти дни в наших гостиницах загрузка практически составляла 100%. Мы продолжаем обзванивать туристов и сообщаем им о новом порядке заселения. Выслушиваем недовольство лишь в немногих случаях. Наверное, потому, что туристы, которые уже давно собрались в Калининград, отслеживают информацию о ситуации с коронавирусом в регионе и уже сами обезопасили себя, пройдя вакцинацию", — отметила Лисиченко.

Аналогичное мнение высказал "Интерфаксу" директор турфирмы "Анюта" — одной из крупнейших в регионе — Алтынбек Кожахметов.

По его словам, "прибывающие в регион непривитые туристы могут прямо в аэропорту "Храброво" сделать экспресс-тест ПЦР. Это будет дешевле, чем терять весь тур, тем более, что практически все они имеют невозвратные билеты".

"Также гости из других регионов России заранее готовятся к посещению области и хорошо знают, что уже давно у нас автобусные экскурсии проводятся только для тех, кто имеет QR-код. Популярные и желанные походы по ресторанам и кафе в Калининграде и приморских городах также возможны при наличии QR-кода", — отметил Кожахметов.

При этом количество привитых туристов из России, по его данным, составляет до 80-90%. Этого нельзя сказать о самих жителях Калининграда и области, которые практикуют так называемые "уикэнды выходных дней", приезжая в приморские города с ночевкой на субботу и воскресенье.

"Их сегодня довольно много. Но готовы ли они вакцинироваться ради этих двух дней, если ранее являлись антипрививочниками? Ситуация предстоящих внеплановых выходных покажет реальную картину. Пока туристы из регионов России не отказываются от бронирования. А наши — калининградские — еще думают", — заключил собеседник агентства.

Как сообщалось, заселение в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие средства размещения Калининградской области с 28 октября по 7 ноября будет производиться только по QR-коду о вакцинации или ПЦР-тесту.

При этом объекты показа будут работать. Но в музеи, театры, концертные площадки с 1 ноября вход только по QR-коду. ПЦР-тест не подойдёт.

По итогам 2021 года в Калининградской области ожидают порядка 2 млн туристов.