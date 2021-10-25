Новый продукт получил название "Серебряный маршрут". В него вошли Ярославль, Рыбинск, Псков и Великий Новгород.

"Поезд будет отправляться с Ленинградского вокзала столицы в пятницу вечером и прибывать обратно поздно вечером в воскресенье. Расписание составлено таким образом, чтобы за два дня туристы смогли осмотреть достопримечательности всех четырех городов", — говорится в сообщении.

Интересующие экскурсии можно оформить у проводника или самостоятельно спланировать свой день в том или ином городе.

Первый поезд совершил путешествие в минувшие выходные.