"Ночные клубы внедрят QR-коды с 1 ноября", — сказал заместитель председателя правительства края по соцвопросам Евгений Никонов на заседании оперштаба, видео с которого предоставлено журналистам в понедельник.

Он добавил, что за исполнением этой меры будут следить правоохранительные органы. Никонов подчеркнул, что проверки должны осуществляться во время работы этих заведений.

В течение месяца QR-коды со сведениями о вакцинации гражданина от коронавируса или информацией о том, что он переболел COVID-19, начнут требовать и в других местах.

"Посещение объектов общественного питания, фитнес-центров, а также заселение в гостиницы и хостелы на территории Хабаровского края будет осуществляться по предъявлению QR-кода вакцинированного или переболевшего с 20 ноября", — отметил Никонов.

По согласованию с Роспотребнадзором власти намерены поэтапно вводить ограничения и на разного рода мероприятия.

"С 1 ноября объекты культуры, спорта, ночные клубы будут работать с ограничениями заполняемости до 50% от своей пропускной способности и не более 500 человек", — сказал зампред.

При этом, ограничение в 500 посетителей установлено для самых вместительных объектов края, например для спорткомплексов Платинум Арена и Ерофей-Арена, рассчитанных на 10 и 7 тыс. человек.

Члены штаба акцентировали внимание на том, что недопустимая ситуация во время роста заражения коронавирусом, сложилась в общественном транспорте региона — практически все пассажиры, а также экипажи автобусов и маршруток пренебрегают масками даже в часы пик. Этой проблемой власти намерены плотно заняться в ближайшее время.

Также на оперштабе принято решение перевести на дистанционный режим работы работающих граждан старше 60 лет, если они не привиты от COVID-19 и не болели им.

Школьникам Хабаровского края каникулы продлили на неделю — до 7 ноября включительно. Работа детских садов приостанавливаться не будет.

Ранее, согласно постановлению главного санитарного врача региона, в срок до 20 ноября и 20 декабря необходимо было довести уровень вакцинации работников ряда сфер до 80%.

На 25 октября в Хабаровском крае выявлено более 91 тыс. случаев коронавируса, умерли 886 пациентов.