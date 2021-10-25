"Действие ограничительных мер продлено до 28 ноября: сохраняется требование соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. С 1 декабря необходимы QR-код, сертификат о перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест у посетителей культурно-просветительских и других массовых мероприятий", — говорится в сообщении.

Уточняется, что это требование касается организаций, оказывающих услуги в области искусства и организации развлечений, общественного питания, спорта, отдыха и развлечений; конференций и выставок; парикмахерских и салонов красоты; розничной торговли непродовольственными товарами в объектах с площадью свыше 100 кв.м (кроме аптек, автозаправочных станций).

В регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 60 лет, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах при условии одновременного присутствия граждан не более 75% от общей вместимости залов.

За минувшие сутки в Калмыкии выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом (с начала пандемии — 31 тыс. 886), скончались 642 зараженных.