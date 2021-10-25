Средства, полученные от курортного сбора в этом году, направили на текущее содержание курортной инфраструктуры города-курорта Белокурихи. В курортной зоне провели ремонт уличного освещения, благоустроили санитарные зоны терренкуров имени Николая Бреславского ("Белокуриха горная") и "Старая мельница".

Также средства направят на благоустройство пешеходной зоны возле санатория "Алтайский замок". Проект предусматривает создание курортного парка с клумбами, деревьями и кустарниками. Территорию украсят более 1 тыс. новых зеленых насаждений: сосны, ели, туи, ивы, сирень, гортензии, можжевельник и другие. В парке создадут пешеходные и велодорожки, места отдыха, установят декоративные сооружения, детскую площадку. Работы на площадке санатория начались с обустройства пешеходных дорожек, растения высадят весной.

Курортный сбор ввели на территории города Белокурихи с 1 мая 2018 года. Жители Алтайского края освобождены от его уплаты. Всего с начала его введения собрано 106,7 млн рублей.